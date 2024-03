Parco Corsini motore della città Cultura | eventi e socialità per tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’Alzheimer Café. Perchéè un luogo bello e sicuro, dove le persone con demenza, i loro familiari e i carer professionali si possono incontrare in modo informale e trascorrere alcune ore in un’atmosfera accogliente e centrata sull’ascolto. E poi ancora green therapy, in collaborazione con Shalom, musicoterapia con i ragazzi di Ventignano, attività espressive per i disabili, percorsi guidati fra arte e storia per gli anziani che hanno difficoltà a camminare. Tutto questo in arrivo a, cuore e centro. Un progetto decollato, pronto ad un programma di attività da prossimo 21 marzo e prospettive di crescita I motori? Un gruppo di imprese e associazioni, un nuovo sito internet e tante idee per valorizzare e promuovere una delle aree più ...