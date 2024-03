Parasyte | The Grey | il teaser trailer della serie live-action di Netflix

(Di venerdì 8 marzo 2024)ha presentato ildi: The. Se amate lededicate a virus e parassiti, continuate nella lettura Se le numerose uscite di questi mesi vi hanno fatto avvicinare al mondo dei, una nuova sorpresa è in arrivo per voi. È stato infatti pubblicato un nuovo, sottotitolato in inglese, dedicato a: The, l’adattamento sudcoreano del manga, di Hitoshi Iwaaki. Ecco cosa sappiamo a riguardo. Trama e cast: Theracconta di Jeon, una donna il cui destino avverso, la porta ad essere attaccata da un parassita. Nonostante l’infezione, l’agente estraneo non potrà ...

