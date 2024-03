Paralimpiadi Invernali del 2026 | le future stelle dei Giochi brillano negli Sport Invernali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 8 marzo 2024) Milano, 8 marzo 2024 – Si sta concludendo la stagione invernale anche per gliParalimpici della neve e del ghiaccio e il responso è già più che positivo per gli atleti italiani. Leazzurre che brilleranno durante ledi Milano Cortinahanno fatto incetta di medaglie, sottolineando lo stato di salute di cui gode il movimento paralimpico italiano. Quando mancano due anni aidelriviviamo i principali trionfi dell’Italia degli ultimi mesi. De Silvestro – Bertagnolli: le star dello sci paralimpico Nello sci paralimpico la delegazione azzurra sa di poter contare su due fenomeni anche per leitaliane: René De Silvestro, già medaglia d’argento e di bronzo nello slalom gigante e ...