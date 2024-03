Paolo | Letizia | Rosy o Anita | cosa dicono i sondaggi sul secondo finalista

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ieri sera al Grande Fratello dopo una serie di giochi e nomine sono stati decretati i quattro concorrenti che sono i papabili nuovi finalisti. Al televoto sono finitiMasella,Petris,Chin eOlivieri. Quattro veterani che hanno avuto la meglio su tutti gli altri concorrenti. Ecco. Il gioco per decretare i quattro papabili candidati è iniziato nella stanza super led dove a sorte uno dopo l’altro hanno dovuto pescare dei piramidali. I quattro che hanno trovato il fondo nero sono stati costretti a ‘bloccare’ altrettanti concorrenti impedendogli la possibilità di diventare. Un piramidale nero lo ha pescato Sergio che ha bloccato Simona; un altro lo ha pescatoche ha bloccato ...

Massimiliano Varrese perde le staffe con Paolo e Letizia e dà nuovamente ragione a Beatrice Luzzi. Massimiliano Varrese dopo le nomination che ha subito da diversi concorrenti giovani non sembra più tollerare molti di loro, così che basta poco per farlo ... (Leggi)

Beatrice Luzzi: "Non mi sarei mai comportata come Anita, sta ferendo Edoardo": La concorrente esprime la sua opinione a Letizia sul comportamento di Anita in merito al suo rapporto con Alessio ...grandefratello.mediaset

GF 42° puntata: eliminato, televoto finalista, Luzzi casta e strategie: Tutto quello che è successo nel corso dell'appuntamento del reality show condotto da Signorini, in onda il 7 marzo 2024 ...gossipetv

Grande Fratello 2024, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 7 marzo, quarantaduesima puntata: Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 7 marzo 2024 con le ultime news ...superguidatv