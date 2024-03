Pallavolo Serie A2 Emma Villas pronta per Aversa La carica di Krauchuk

(Di venerdì 8 marzo 2024)prepara l’importante gara con, insolito posticipo programmato per lunedì alle 19. Biancoblù galvanizzati dalla vittoria di Grottazzolina e a caccia di punti per recuperare la seconda posizione attualmente appannaggio di Cuneo: "Siamo felicissimi di aver fatto una grande prestazione di squadra domenica scorsa – ha detto l’opposto brasiliano Matheusnel ‘salottino’–. Loro non avevano mai perso in casa, noi siamo stati bravi a batterli. Ci dà tanta fiducia una gara del genere, abbiamo dimostrato che possiamo competere alla pari con la capolista: siamo in ballo fra la seconda e la terza posizione, era importante aggiudicarsi una gara del genere. E la sconfitta metterà qualche dubbio anche a loro, sono forti ma non imbattibili". ...

Pallavolo Casciavola : In serie C la Pediatuss sfida la capolista. Casciavola (Pisa), 1 marzo 2024 - La Pediatuss va nella tana del Lupo, la capolista Volley Porcari, ma si presenta a testa alta forte del secondo posto in ... (Leggi)

Pallavolo Serie C. Ghizzani - chance da non fallire. Il Jolly Fucecchio sfida il Cus Pisa. Scivolato a meno 11 dalla zona play-off oggi alle 18 il Jolly Fucecchio si appresta ad affrontare in trasferta il Cus Pisa in un match dai pochissimi risvolti ... (Leggi)

US Pallavolo Senigallia: in campo solo le ragazze nel fine settimana: Fine settimana con solo le ragazze impegnate per l’US Pallavolo Senigallia che sabato torna in campo nella Serie C femminile. Il Banco Marchigiano Subissati infatti sabato 9 marzo, alle ore 18, nella ...senigallianotizie

Pallavolo Usa – L’ex Conegliano e Novara McKenzie Adams ingaggiata dalla League One Volleyball: Anche McKenzie Adams (classe 1992 192cm) ha firmato per giocare nella League One Volleyball. Vincitrice del tricolore, la Coppa Italia e la SuperCoppa Italiana nella stagione 20-21 con la maglia dell’ ...ivolleymagazine

Un punto per la Pallavolo Cascina nella sfida contro San Miniato: In una 'Galilei' stracolma e ribollente di tifo San Miniato riesce a far suo il match al tiebreak, lasciando un bel po’ di rimpianto ai ragazzi di Orsolini, che non hanno avuto la freddezza richiesta ...pisatoday