Pallanuoto | in Champions League vola la Pro Recco | Marsiglia battuto 15-8

(Di venerdì 8 marzo 2024) La Proin formatoè davvero devastante. Continua a vincere in ogni dove lo squadrone ligure, campione di tutto: anche nell’esordio del girone dei quarti di finale in quel di Chiavari non c’è storia, con i francesi delche devono arrendersi per 15-8. A trascinare la banda italiana sono Cannella e Younger, con tre reti a testa, e poi la solita difesa guidata da Del Lungo, che lascia solamente quattro reti nei primi tre quarti ai transalpini, qualcosa di surreale. Le parole del coach Sandro Sukno: “L’abbiamo preparata benissimo, soprattutto in difesa siamo stati molto bravi e ci siamo staccati quasi subito nel punteggio andando sul +3. L’attacco ha funzionato e la partita è stata sempre sotto controllo: complimenti ai ragazzi per la prestazione. Adesso ci aspetta un’altra sfida ...