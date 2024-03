Pallamano Publiesse Chiaravalle | doppio impegno casalingo cruciale per maschi e femmine

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 8 marzo 2024) Domani la squadra di Guidotti, terza in Serie A Silver, alle 18.00 sfida la Tecnocem San Lazzaro seconda, mentre le ragazze alle 20.00 dell’A2 Femminile giocano il derby contro il Camerano, 8 marzo 2024 – Non sarà un sabato di sport per deboli di cuore, questo è sicuro. Sabato 9 marzo le formazioni senior dellascenderanno in campo alle 18.00 e alle 20.00, nel palasport di, per due appuntamenti cruciali: il primo contro Tecnocem San Lazzaro (A Silver), il secondo contro Camerano (A2 femminile). Serie A Silver La squadra di Mister Guidotti viene dalla sconfitta casalinga contro Genea Lanzara e, in questo secondo appuntamento consecutivo di fronte al pubblico di casa, vuole tentare l’assalto alla Tecnocem, seconda in classifica, proprio sopra a ...