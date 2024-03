Pallamano A Silver | domani la sfida alla Cavina contro il Cologne Il Romagna cerca il riscatto Sami | Giochiamo senza paura»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) "Dobbiamo vendicare la sconfitta nel match di andata colche ora ha due punti meno di noi". Il presidente della, Vito, suona la caricavigilia dell’indi serie Ailche si disputaalle 19palestra. "Giocheremo col coltello fra i denti. Con i lombardi abbiamo subito la prima sconfitta della stagione, ma ora vogliamo vincere per ottenere una buona posizione nei playoff. L’ideale sarebbe classificarsi fra le prime quattro per avere l’eventuale "bella" in casa". Loro mi hanno sorpreso perché hanno perso in casa col Campus Italia". Dopo il successo con il Teramo la defaillance costituita da ...