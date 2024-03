Pallamano A Gold Macagi Cingoli | rialzati! Al PalaQuaresima arriva il Conversano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 8 marzo 2024) Reduci da 5 sconfitte di fila, Strappini e compagni affrontano la squadra quinta in classifica, coach Palazzi: “Puntiamo a vincere tutte le partite che restano da qui alla fine”, 8 marzo 2024 – Nel suo periodo più difficile della stagione laha un’altra opportunità casalinga per tornare a far punti. Dopo la sconfitta di martedì contro la Sidea Fasano i ragazzi di Palazzi, infatti, sfidano alilquinto in classifica, anche lui reduce dall’impegno infrasettimanale contro il Brixen, nella gara della 20^ giornata di Serie Adiin programma domani, sabato 9 marzo. La sfida di andata Il match di andata, giocato lo scorso 21 ottobre 2023, ha visto ilvincere per 40-32 al Pala San ...