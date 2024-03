Pagelle Tirreno-Adriatico 2024 | Vingegaard fuori categoria | Tiberi non è ancora pronto

(Di venerdì 8 marzo 2024)TAPPE DI OGGIVenerdì 8 marzo Jonas, 10: un corridore che ha vinto l’ultimo Tour de France con 7 minuti e mezzo su Tadej Pogacar e quasi 11 minuti sul terzo classificato, Adam Yates. Di cosa stiamo parlando? È semplicemente. Quando decide di attaccare seriamente, stacca tutti. Gli è sufficiente una tappa, anzi in questauna salita sola, per risolvere la questione. Troppo superiore, inattaccabile. E dire che in primavera, negli anni passati, non era mai stato al 100% della forma, tanto che non aveva vinto né la Parigi-Nizza nel 2023 né lanel 2022. Forse al top della condizione non lo sarà neppure ora, tuttavia ...

Pagelle Tirreno-Adriatico 2024 : Ganna non è bocciato - ora Tiberi va valutato in montagna. Pagelle Tirreno-Adriatico 2024 Lunedì 4 marzo Juan Ayuso, 9: non è uno specialista, ma nelle prove contro il tempo va davvero forte. Lo scorso anno si era ... (oasport)

Tirreno-Adriatico 2024, Filippo Ganna: “Speriamo di riuscire a tornare a vincere”: Una beffa, per un solo secondo: Filippo Ganna è tornato a correre al meglio a cronometro dopo un inizio di stagione non esaltante a causa di qualche malanno fisico, però purtroppo non è riuscito a tro ...oasport

Pagelle Tirreno-Adriatico 2024: Ganna non è bocciato, ora Tiberi va valutato in montagna: Pagelle Tirreno-ADRIATICO 2024 Lunedì 4 marzo Juan Ayuso, 9: non è uno specialista, ma nelle prove contro il tempo va davvero forte. Lo scorso anno si era imposto in una cronometro di quasi 19 km al ...oasport

Tirreno-Adriatico 2024, percorso e tappe della corsa ciclistica: Oggi si è conclusa la prima tappa della Corsa dei Due Mari: a vincerla è stato lo spagnolo Juan Ayuso, della Uae Emirates, che ha preceduto di un solo secondo nella crono l’italiano Ganna. Le prossime ...informazione