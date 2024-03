Padovan | «Inter | in Europa per lucidare l’argenteria! A Bologna rilassata»

(Di venerdì 8 marzo 2024) Domani l’è attesa dalma i riflettori sono già puntati sulla sfida di Champions League di mercoledì prossimo. Su entrambe le sfide si pronuncia Giancarlo. ARGENTERIA – L’è divisa fra obblighi e possibilità tra campionato ed. Sui due cammini, che per ora vanno di pari passo, si pronuncia Giancarlo: «Ilha ragione a dire di meritare quel posto e che vuole mantenerlo. Però l’è più forte e può andare lì con una testa leggermente. Ciò non significa sottovalutare ilma quindici punti sono quindici punti. Inzaghi è poco incline alle rotazioni, però domani sicuramente le farà. In primo luogo perché può permettersele e poi perché c’è l’Atletico Madrid la ...

