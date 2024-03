P Chigi | Belloni nominata Sherpa G7 G20

(Di venerdì 8 marzo 2024) 18.05 L'ambasciatrice ElisabettasaràcomeG7/G20 del Presidente del Consiglio, rimanendo nell'attuale incarico di Capo del Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza. Lo comunica una nota di Palazzoprende il posto di Luca Ferrari, che guiderà l'ambasciata italiana in Israele. La premier Meloni ha spiegato la nomina diper la sua "enorme esperienza. E' un fatto di facilità di lavoro".

