Overwatch 2 e Cowboy Bebop | il crossover si mostra in un video di presentazione

(Di venerdì 8 marzo 2024)2 ein un nuovosono protagonisti di un trailer di annuncio. Blizzard ci introduce così alle nuove skin che potremo utilizzare nel suogioco. Ilsi realizzerà appunto con elementi cosmetici ispirati alla serie, in modo da vedere i protagonisti2 vestiti come Spike Spiegel (Cassidy), Faye Valentine (Ashe), Jet Black (Mauga), Ein (Wrecking Ball) e Ed (Sombra). Anche ildiè interessante, perché realizzato come la sigla di un cartone animato. Se siete amanti della serie apprezzerete sicuramente questa nuova collaborazione. Per quanto riguarda2, il gioco è attualmente nella Stagione 9.

Overwatch 2 Cowboy Bebop Event Unveiled: Discover the exciting crossover event of Overwatch 2 and Cowboy Bebop. Explore the unique gameplay and exclusive rewards.cogconnected

‘Overwatch 2 ‘ X ‘Cowboy Bebop’ Crossover Gets Stylish Trailer With New Look At Skins: Blizzard has dropped the full trailer for the 'Overwatch 2' and 'Cowboy Bebop' crossover event, and it's a glorious sight to behold.geekculture.co

Overwatch 2 Cowboy Bebop collab leaves players conflicted: Overwatch 2 players are excited to welcome the new Cowboy Bebop collab, yet some couldn't help but feel conflicted.dexerto