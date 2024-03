(Di venerdì 8 marzo 2024) Non una festa, ma una giornata di battaglia e riflessione. Per fare il punto, che sia in strada, in sciopero o nei luoghi istituzionali, su quanto ancora la realtà, in tema di diritti e...

Prime Pagine: "«Juve, prendi Koopmeiners»"; "DeLa: niente più Maradona": Le prime pagine sportive dei quotidiani in edicola venerdì 8 marzo 2024, Giornata internazionale dei diritti delle donne, si concentrano sui successi delle squadre italiane nelle competizioni europee: ...gianlucadimarzio

Bergomi squalificato per 20 giorni dopo una partita di calcio giovanile: “Ho sbagliato”: E proprio in occasione di una partita del 3 marzo, Bergomi è stato punito per aver "spinto" un dirigente avversario. Nel comunicato ufficiale del giudice sportivo si legge che Bergomi "ammonito ...fanpage

Otto marzo, è polemica sugli stupri di Hamas. Le donne ebree escluse dal corteo: «Non ci vogliono»: Non una festa, ma una giornata di battaglia e riflessione. Per fare il punto, che sia in strada, in sciopero o nei luoghi istituzionali, su quanto ancora la realtà, in tema di diritti ...ilmessaggero