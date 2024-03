Otranto | tromba marina oscura l’orizzonte Paura tra i residenti ma c’è una spiegazione scientifica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 8 marzo 2024) Immagini che hanno fatto il giro dei social, quelle di unasul canale d’che ha riempitonel tardo pomeriggio di giovedì 7 marzo. Tantissime le foto che hanno immortalato questo particolare fenomeno atmosferico, da diverse angolazioni, condivise da migliaia di utenti. Da Torre dell’Orso, per esempio, è stata ripresa dal fotografo Alfonso Zuccalà: nello scatto si vede un’enorme nube che si innalza sopra il mare, mentre degli uccelli la attraversano. “Stasera c’era un cielo contrastato e quando è così è facile vederne in formazione sul Canale d’. Ed io non me le perdo naturalmente” ha raccontato poi al Corriere della Sera il fotografo che, arrivando sul posto, ha colto l’attimo per scattare una fotografia. Si tratta di un fenomeno comune proprio nel Canale ...