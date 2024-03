Ossa di animali e carcassa in riva al Lago di Piano | la scoperta choc | “Vogliamo vederci chiaro”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Porlezza, 8 marzo 2024 – “La denuncia l’abbiamo raccolta questa mattina, nel corso di una riunione sul territorio di Porlezza. Ci siamo precipitati sul posto e quello che abbiamo visto ha dell’incredibile:, resti di, zampe con ancora pezzi di pelle e pelo, addirittura unanelle acque deldi, in decomposizione e maleodorante”. A raccontare una mattinata fuori dall’ordinario è il direttore di Coldiretti Como Lecco, Rodolfo Mazzucotelli, che prosegue: “Non è la prima volta che accade e, a peggiorare la situazione surreale, è il fatto che quelle stesse acque sono meta di bagnanti che, in estate, vi cercano refrigerio. Senza contare che il luogo è facilmente raggiungibile anche in auto da famiglie e bambini per una passeggiata nella natura. Mai visto nulla di simile”. E’ ...