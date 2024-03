Osimshen sempre più nella storia del Napoli | spunta un altro record

IL PENSIERO - Paganini: "Il prossimo allenatore del Napoli Il ritorno di Sarri pista credibile": Queste voci sono piuttosto credibili. Il discorso Osimhen è fatto perchè nel momento stesso in cui ha rinnovato e fissata la clausola si è dato un prezzo. L’uscita di Kvara invece mi ha un pò sorpreso ...napolimagazine

IL PENSIERO - Agostinelli: "Nel Napoli sono tornati a sorridere, Kvaratskhelia e Osimhen sono la coppia migliore del campionato": le sue squadre hanno sempre qualcosa di Gasperini. Quando incontri le squadre di Juric intanto devi correre e poi ne parliamo! Osimhen l’anno scorso è stato il vero condottiero e quando manca si sente ...napolimagazine

Renica: "Difensori Napoli, sempre gli stessi errori! Per questo Calzona ha scelto l'attacco come miglior difesa": Ultime news SSC Napoli - Alessandro Renica, ex difensore azzurro, ha parlato all'edizione odierna de Il Mattino di Napoli. Ecco alcuni passaggi salienti: "Difesa Napoli Spero che stasera cominci a ve ...msn