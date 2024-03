Osimhen | stasera la partita numero 100 in Serie A | ha segnato 61 gol in 99 match Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 8 marzo 2024)la100 inA, ha61 gol in 99. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Contro il Torino, Victortaglierà il traguardo della centesima presenza inA con il Napoli. Auguri, complimenti. Ma c’è di più. Senza avere la pretesa di andare a disturbare il sonno degli dei del centravanti, in ballo ci sarebbe anche l’ingresso in un altro club molto esclusivo:, in 99 partite di campionato, ha realizzato 61 gol, e meglio di lui da quando ci sono i tre punti hanno fatto soltanto Cristiano Ronaldo (81 reti), Higuain (65), Shevchenko (64), Montella (64) e Trezeguet (63). sono 61 quelli realizzati nelle 99 sfilate con il mantello azzurro: la media ...