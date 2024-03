Oscar 2024 | tutto pronto a Hollywood L’Italia punta su Matteo Garrone

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 8 marzo 2024) Manca pochissimo alla 96esima edizione degli. Lo srotolamento del red carpet afa partire da sempre il countdown: nella notte tra il 10 e l'11 marzo verranno assegnati i premi più prestigiosi e attesi del cinema. E i pronostici, per quanto le sorprese sono sempre dietro l'angolo, vedono favorito "Oppenheimer": il film di Christoper Nolan sul padre della bomba atomica si presenta con 13 nomination pesanti, tra cui quella come miglior film, regia, sceneggiatura, miglior attore, Cillian Murphy, anche lui tra i favoriti per la statuetta insieme a Bradley Cooper per "Maestro".Simolto anche su "Povere creature!" di Yorgos Lanthimos, con 11 candidature, e sull'incredibile prova della protagonista Emma Stone, in lizza come migliore attrice. C'è poi Martin Scorsese che ha 10 nomination per il suo "Killers of the Flower ...