Oscar 2024 | perché la storia di ' Barbie' non è stata considerata originale

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il gioco è fatto. L'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ha chiuso le votazioni per glie ormai non resta che mettersi comodi la notte tra il 10 e 11 marzo per godersi lo spettacolo della premiazione. Occhi puntati sul palco del Dolby Theater di Los Angeles dove saranno annunciati i vincitori delle 23 categorie. La domanda fondamentale è sempre la stessa: a quale dei 10 lungometraggi finalisti andrà la statuetta di Miglior film. L'edizione numero 96 degli Academy Awards però è giàsegnata da un importante dibattito che porta con sé strascichi di polemiche: '' di Greta Gerwig, nonostante la campagna promossa dalla Warner Bros., non ha ricevuto la nomination per Miglior sceneggiatura. Le motivazioni dell'Academy Laraccontata in ...