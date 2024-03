Oscar 2024 | per la miglior colonna sonora originale sembra tutto già scritto

Oscar 2024 : Ryan Gosling canterà con 65 ballerini. Ryan Gosling durante l’esecuzione di I’m just Ken ballerà con sessantacinque ballerini , mentre iognuno dei migliori attori verrà annunciato dai premiati della ... (Leggi)

Oscar 2024 - La meravigliosa storia di Henry Sugar di Wes Anderson. Narrazione perfetta su come si costruiscono le narrazioni. La meravigliosa storia di Henry Sugar è una Narrazione perfetta su come si costruiscono le narrazioni. “Bisogna essere pazzi per fare gli scrittori. La loro ... (Leggi)