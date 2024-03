Oscar 2024 | Oppenheimer favorito arriva con 13 nomination

Oscar 2024 : i regali di lusso nella gift bag dei candidati - dai viaggi ai drink al collagene. Partecipare agli Oscar come candidato può essere uno degli onori e delle emozioni più grandi che un addetto ai lavori di Hollywood può raggiungere nella ... (cinemaserietv)

Il ‘naso finto’ di Bradley Cooper candidato agli Oscar 2024 : la polemica che ha infuocato Hollywood. Sorpresa nomination, il tanto contestato naso finto di Bradley Cooper è in lizza per gli Oscar. E non è una battuta: i ‘makeup stylist’ del film ... (quotidiano)