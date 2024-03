Oroscopo Paolo Fox sabato 9 Marzo 2024 | Acquario pensieroso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’diFox per oggi,Ariete La chiarezza è la tua fedele compagna in questa giornata positiva. Devi dimenticare il passato. Toro Difficile stare tranquilli con queste stelle nervose: non è facile trovare la giusta serenità in una situazione particolare. Gemelli I contrasti in famiglia, le recriminazioni e le polemiche non saranno comunque in grado di rovinare il tuo umore. Cancro Interessanti i rapporti con i segni dei Pesci e dello Scorpione. Attento, invece, a un Gemelli. Leone Nell’ambito del lavoro i progetti non mancano, al momento vuoi mettere l’amore in secondo piano. Vergine La Luna, opposta, chiede di valutare con estrema attenzione tutto quello che fai oggi. Bilancia Sei rimasto in silenzio per troppo tempo ed è giusto. Oggi, è ora che tu ...