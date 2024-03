Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 8 marzo 2024) I nati sottonon vedono il tradimento come un’opzione: laper loro viene prima di tutto. Tutte le relazioni interpersonali che stringiamo nel tempo richiedono un elemento fondamentale: la. Parliamo di un atteggiamento, o anche un sentimento umano che mira a sancire un rapporto di sincerità reciproca e che pertanto esclude il tradimento.che sanno cosa sia davvero la: non timai – Cityrumors.itDifatti, quest’ultimo potrebbe essere considerato un suo esatto contrario in quanto è qualcosa che invece mina il rapporto perché ciò che viene a mancare è appunto la sincerità nei confronti dell’altro. Parlando di, fra i 12 ...