Oro | l’oncia supera brevemente 2 200 dollari a nuovi massimi

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (askanews) – L’oro estende il rally e negli scambi pomeridiani sui mercati Usahato per la prima volta la soglia psicologica dei 2.200. Le indicazioni bivalenti dai dati sul mercato del lavoro di oggi hanno alimentato le ipotesi di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a giugno. A febbraio nell’economia statunitense sono stati creati 275.000posti di lavoro, più del previsto, ma al tempo stesso il tasso di disoccupazione è leggermente risalito al 3,9%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

