Ornella Muti e la Russia | coperta di critiche per i suoi frequenti viaggi ma ecco i motivi del legame col paese di Putin

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 8 marzo 2024)in questi giorni si trovava in, precisamente a Sochi. L'attrice ha partecipato, accompagnata dalla figlia Naike Rivelli al Festival Mondiale della Gioventù. Si tratta del più grande evento giovanile del mondo al quale partecipano circa 20mila delegati da oltre 180 Paesi. La polemica sorge però a causa di un murale realizzato dallo street artist campano Jorit, famose le sue opere soprattutto a Napoli. L'artista stavolta ha ritratto l'attrice ma non sul muro di un palazzo italiano, ma su un edificio di Sochi. I due in comune hanno proprio la vicinanza alguidato da. Lo street artist aveva già tempo fa apertamente manifestato la sua simpatia per i russi definendo quella occidentale, riguardo l'invasione dell'Ucraina del 2022, solo propaganda. Ma il murale dedicato a ...