Orlando | «Inter temibile ovunque! Inzaghi | ecco qual è il vantaggio»

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’vola in campionato dove domani (sabato 9 marzo ore 18) affronterà l’ottimo Bologna di Thiago Motta, reduce da sei vittorie consecutive (i nerazzurri ne hanno 9). L’exista Angelovenuto a Radio Sportiva, parla dell’ottima gestione didelle seconde linee CONSAPEVOLI – L’è prima in classifica a +15 sulla Juventus seconda e +16 sul Milan terzo. L’ex nerazzurro Angelonon guarda solo alla stagione in corso: «È un percorso che va avanti da due tre anni. L’anno scorso siamo arrivati in finale di Champions League, perdendo ma giocando alla pari contro il Manchester City. L’è una squadra europeadappertutto ed è una candidata a vincere la Champions League secondo me. Sicuramente ...