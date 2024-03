Ordine d’arrivo Tirreno-Adriatico 2024 | quinta tappa | Vingegaard attacca in salita e trionfa | Ayuso oltre il minuto

Parigi-Nizza 2024 - ordine di arrivo e classifica quinta tappa : altro successo per Koiij - beffato in volata Pedersen. Olav Kooij lascia ancora il segno nella Parigi-Nizza 2024. Secondo successo in quest’edizione della Corsa del Sole per il corridore olandese, che si è ... (sportface)