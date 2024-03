Opzione donna e festa della donna | non solo l’8 | lotto!

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di venerdì 8 marzo 2024) Oggi in questo articolo in quantodesidero rivolgermi alle mie lettrici per augurare loro ‘buona’, per farlo ho deciso di avvalorarmi del supporto del sempre aggiornato Comitatosocial, fondato e gestito da Orietta Armiliato. Riporto dunque alcune frasi e considerazioni percché ritengo siano assolutamente pertinenti. Buona lettura, l’augurio di Bombardieri (UIL) “Ci auguriamo che possa essere l’8 marzo tutto l’anno. Questo è il nostro impegno per superare definitivamente le discriminazioni e le diseguaglianze di cui sono ancora vittime le donne. Occorre, innanzitutto, mettere in campo un grande sforzo culturale per sradicare ...