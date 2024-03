OpenAI | il Garante della privacy in pressing sui video di Sora

ChatGPT di OpenAI - nuovo stop del Garante della Privacy?. Non arrivano buone notizie per coloro che utilizzano ChatGPT , l’intelligenza artificiale che sta riscuotendo un grande successo tra gli internauti per la sua ... (termometropolitico)

Scansionare l'iride in cambio di criptovaluta. La Spagna blocca Worldcoin, e fa bene: Il Garante per la protezione dei dati personali spagnolo ha ordinato ... L’iniziativa, che nasce dall’estro di Sam Altman, fondatore tra l’altro della più famosa OpenAI, società produttrice e ...huffingtonpost

Perché La Spagna ha bloccato la criptovaluta di Sam Altman: La società Worldcoin è finita nel mirino del Garante per la privacy spagnolo, per la poca chiarezza sul trattamento dei dati biometrici degli utenti che raccoglie tramite la scansione dell'iride ...wired

Musk contro OpenAI, Ue contro Apple, Mwc 2024, Transizione 5.0, Sostenibilità Ibm e Abb,...: Elon Musk fa causa a OpenAI (ChatGpt) per aver abbandonato la missione primaria di creare una AI per il bene comune. La commissione europea multa Apple per abuso di streaming musicale per 1,8 miliardi ...inno3