OpenAi | il Garante della privacy apre un’istruttoria su Sora La società dovrà fornire chiarimenti sul trattamento dei dati

OpenAI - il Garante della privacy in pressing sui video di Sora. Nel mirino il modello di intelligenza artificiale che crea filmati a partire dalle istruzioni di testo. Nuova tegola dell'autorità sullo sviluppatore di ChatGPT (wired)

ChatGPT di OpenAI - nuovo stop del Garante della Privacy?. Non arrivano buone notizie per coloro che utilizzano ChatGPT, l’intelligenza artificiale che sta riscuotendo un grande successo tra gli internauti per la sua ... (termometropolitico)