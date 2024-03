Onu | 230 milioni di sopravvissute a mutilazioni genitali

Ogni anno sono introvabili circa 230/240mila laureati - quasi tutti Stem. Ma - dice l’Istat - solo il 34 - 5% tra gli uomini (un laureato su tre) e il 16 - 6% tra le donne (una laureata su sei) ha questo tipo di profilo. Una ragione in più per celebrare nel nostro Paese - la "Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza” - istituita nel 2015 dall’Onu. E per lasciarsi ispirare - ogni giorno dalle parole di Amalia Ercoli Finzi - Marica Branchesi - Lucia Votano. istituita nel 2015 dall’Onu, la “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza” si celebra in contemporanea in tutto il mondo l’11 ... (Leggi)