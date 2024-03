Omicidio Tramontano | processo a Impagnatiello | da video a testimonianze | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 8 marzo 2024) Le "bugie" e gli "inganni" di Alessandro, che il 27 maggio ha ucciso con 37 coltellate la compagna Giuliaincinta di sette mesi, sono stati portati ieri davanti alla Corte d'Assise di Milano. A ripercorrere quei mesi di menzogne è stata la ragazza con cui l'ex barman aveva una relazione parallela. Inizialmente dietro a un paravento per non farle incrociare lo sguardo di lui, poi rimosso, per sua scelta, a metà della deposizione, la 23enne ha raccontato la loro storia fino all'incontro con Giulia, il giorno stesso del delitto, per confrontarsi sulle bugie di lui. "Ti prego salvati appena puoi. Ora voglio e devo salvare te e il tuo bimbo", aveva scritto apoche ore prima di vedersi. Anche lei aspettava un figlio dal 30enne e aveva scelto di abortire. La ragazza, quel 27 maggio, quando Giulia era già ...