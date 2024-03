Omicidio Matteuzzi | ' il movente nel desiderio di vendetta'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) "E' improprio attribuire l'" di Alessandra"ad una insana gelosia dell'imputato, la quale, semmai, costituì ildel delitto di atti persecutori, mentre l'fu motivato da un irresistibiledi, uno tra i sentimenti più irragionevoli, eppure imperativi". Così la Corte d'Assise di Bologna nel motivare la condanna all'ergastolo per l'ex calciatore Giovanni Padovani, responsabile dell'aggravato dell'ex compagna. Per i giudici si tratta non tanto di un "'d'amore', quanto piuttosto di un 'd'onore', sia pure in una malintesa accezione di quest'ultimo".