Omicidio Matteuzzi | i giudici | Padovani ha simulato freddamente la pazzia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024) Bologna, 8 marzo 2024 - Giovanniin aula e durante gli interrogatori si è contraddetto, ha confessato l’ma cercando di “spostare l’attenzione su altri profili” e descrivendo “un contesto confacente con un suo raptus improvviso”. E in generale, durante il processo a suo carico, ha mantenuto un “atteggiamento selettivo tale da ritenere come, da un lato, fosse (e sia tuttora) pienamente in grado di distinguere lucidamente le situazioni capaci di arrecargli un pregiudizio o un vantaggio processuale e, dall'altro, come le sue dichiarazioni non appaiano sempre affidabili”. Così la Corte d’Assise presieduta dal giudice Domenico Pasquariello motiva la condanna all’ergastolo di Giovanni, l’ex calciatore e modello di 28 anni accusato dell’pluriaggravato della ex Alessandra ...