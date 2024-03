Omicidio Cerciello | Elder aveva un cellulare in carcere

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 8 marzo 2024) AGI - Finnegan Lee- il californiano imputato, insieme Gabriel Natale Hjorth, nel processo bis per l'del carabiniere MarioRega, ucciso con 11 coltellate a luglio 2019 nel quartiere romano di Prati -, è stato denunciato per aver utilizzato in cella unche gli era stato prestato da un detenuto. Anche lui è stato denunciato. Il fatto è avvenuto nei giorni di Natale e Finnegan è stato scoperto dagli agenti della polizia penitenziaria. Il giovane americano stava parlando con la madre. Il processo bis, in Corte d'Appello a Roma, per l'è iniziato questa mattina. Il primo passo è stata la lettura della relazione introduttiva. Poi seguirà la calenderizzazione delle udienze. Il processo sarà poi rinviato.