(Di venerdì 8 marzo 2024) Le Casse di previdenza private e privatizzate effettuano "il 75% degli investimenti in, il 50% in", nonché per un terzo operazioni finanziarie 'Esg compliance' (con profili di sostenibilità per ciò che concerne l'impatto ambientale, sociale e di governance, ndr). Ad evidenziare questi dati il presidente dell'(Associazione degli Enti pensionistici dei professionisti) Albertodal palco del convegno odierno organizzato nella Capitale dalla Cassa del Notariato. Il patrimonio globale degli Enti è di circa 104 miliardi di euro.

Oliveti (Adepp), 'investiamo per il 75% in Europa,50% in Italia': Le Casse di previdenza private e privatizzate effettuano "il 75% degli investimenti in Europa, il 50% in Italia", nonché per un terzo operazioni finanziarie 'Esg compliance' (con profili di sostenibil ...ansa

Cassa dei notai, 'i sussidi non possono assicurare un futuro': "La logica dei sussidi non potrà mai assicurare un futuro al nostro Paese": ad esprimersi così il presidente della Cassa del Notariato Vincenzo Pappa Monterforte, aprendo i lavori del convegno di ques ...ansa

Fondi pensione, il 2024 parte con il piede giusto: I fondi pensione italiani inaugurano il nuovo anno con la marcia ingranata. Dopo un 2023 positivo, archiviato con un progresso del 7% per i negoziali e del 7,4% per gli aperti, a gennaio entrambi i gr ...focusrisparmio