Olio extravergine a 9 euro a bottiglia? Colpa del clima Ma l' Italia fa meglio della Spagna | il mercato è solido

Troppo caro : un italiano su tre non compra più l’olio extravergine di oliva. Con i prezzi che hanno raggiunto i 9 euro a bottiglia, secondo un’indagine dell’Istituto Piepoli il 45% dei consumatori in cucina ha riscoperto l’olio di semi (ilsole24ore)

L'olio extravergine potrebbe far regredire l'Alzheimer. In corso nuovi studi sul super food più amato dagli italiani. Non è più un mistero che L'olio extravergine d'oliva è da considerarsi come un esempio di "super food" che può aiutare a vivere più a lungo se consumato ... (gamberorosso)