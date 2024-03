Olimpiadi Parigi 2024 | tutti i qualificati dell’Italia Alessandro Ragaini stacca il pass nei 200 stile libero!

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alledi. Sovente, in svariate discipline,re ilper i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una medaglia nell’evento a cinque cerchi. Il motivo? I criteri territoriali, che favoriscono una partecipazione universale e prevedono la presenza dii Continenti, fanno sì che l’Europa sia quasi sempre svantaggiata, con il risultato che sovente restano a casa squadre importanti (il Setterosa della pallanuoto ne sa qualcosa…). A Tokyo 2020 l’Italia aveva raggiunto la cifra record di ben 384: sarà possibile fare meglio nella capitale francese? L’obiettivo è certamente quello di provarci, anche se chiaramente peserà in maniera decisiva il rendimento degli sport ...

Olimpiadi Parigi 2024 : tutti i qualificati dell’Italia. Il triathlon azzurro porta la staffetta mista ai Giochi!. Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi appare ... (oasport)

Olimpiadi Parigi 2024 - il Cio : “Nessun timore di scioperi”. Nessun timore per gli scioperi in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 . A dirlo è il presidente della commissione di coordinamento del Cio, Pierre Olivier ... (sportface)

Nuoto, Assoluti primaverili Riccione 2024: fenomenale Ragaini, vince i 200 sl e vola alle Olimpiadi: Il palcoscenico se lo prende tutto Alessandro Ragaini, che domina i 200 stile libero, demolisce il suo personale e fa le valigie per le Olimpiadi di Parigi. Il classe ’06 prevale su Filippo Megli e ...sportface

Sport e autismo: l’inclusione viaggia veloce anche verso Parigi 2024: In questa occasione, con una formula leggermente diversa e durante le prossime Olimpiadi di Parigi 2024, verrà promossa un’altra esperienza unica. Diversi ragazzi e ragazze, provenienti da varie ...gazzetta

Olimpiadi - Payet si candida come fuori quota per Parigi 2024. Sarà una Francia da sogno con Mbappé e Gignac: GIOCHI OLIMPICI, CALCIO - A poco più di 100 giorni dall'appuntamento con Parigi 2024, la Francia sta cercando di chiudere il discorso per i fuori quota.eurosport