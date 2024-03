Olimpiadi Parigi 2024 | il Cio | “Nessun timore di scioperi”

(Di venerdì 8 marzo 2024)per gliin vista delledi. A dirlo è il presidente della commissione di coordinamento del Cio, Pierre Olivier Beckers, rispondendo ad una domanda sul clima sociale in Francia: ”di? No,” perché ”il dialogo è aperto”. ”Siamo molto consapevoli che delle soluzioni verranno trovate”, ha aggiunto. Ieri, uno principali sindacati francesi, la CGT, ha annunciato che depositerà ufficialmente ad inizio aprile preavvisi di sciopero nel settore pubblico per tutto il periodo dellena. A chiarire i contorni delle richieste è la numero 1 del sindacato, Sophie Binet: “Vogliamo che il governo adotti subito le ...

