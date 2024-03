Olimpiadi francesi senza croce | Tajani | “Non è laicità | è stupidità”

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 8 marzo 2024) La chiesa degli Invalides, il più simbolico dei monumenti, dove sorge la tomba di Napoleone, rappresentatolaper le2024: è la fornace della polemica. Per il Comitato Olimpico e per il disegnatore Ugo Gattoni, la scomparsa dellasulla cupola degli Invalides dal manifesto per i Giochi di Parigi 2024 è il risultato di una "visione gioiosa" e di una "città-stadio reinventata". La Francia è spaccata. Ma anche l'Italia, ossia "au-delà des Alpes", ossia al di là delle Alpi, si sente coinvolta L'articolo proviene da Firenze Post.