Ok dell’Italia per corridoio umanitario a Gaza

(Di venerdì 8 marzo 2024) Una buona notizia: l’ Italia aderisce alla proposta di fare unvia mare per la popolazione di. L’Italia svolta e aderisce: “Si aderisce alla proposta, che si fa sempre più concreta, di unmarittimo per” Tajani Ciò viene annunciato tramite le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani spiegando ai cronisti di aver comunicato l’adesionea Ursula von der Leyen. “E’ una proposta che nasce da Cipro per aiutare la popolazione palestinese” Tajani Sono le sue parole (fonte: Ansa) Tajani La situazione aè diventata insostenibile, al punto che anche l’Italia vacilla nel sostenere le posizioni (genocicdiarie) di Israele. “Nel Mar Rosso la situazione è ...

L’Italia delle donne : un progetto per dare luce alle figure femminili dimenticate. In occasione dell’8 marzo, il Ministero per le Pari Opportunità ha lanciato al MAXXI di Roma il progetto “ L’Italia delle donne ”. L’iniziativa, presentata ... (Leggi)

Università, il rettore dell'Isola: «Inqualificabile chi pensa all'inaugurazione come una passerella»: La scena non è stata delle migliori, la polemica che è sorta dopo è diventata ancora più stucchevole e fatto passare in secondo piano il grido d'allarme lanciato ...ilmessaggero

"Sistema corrotto e illegale per colpire gli avversari della sinistra giudiziaria": Matteo Renzi, leader di Italia Viva, scende in campo sullo scandalo ... Abbiamo bisogno che i cittadini credano nelle istituzioni. E le forze dell’ordine non devono stare a violare i database per ...ilgiornale

Honda Marine alla terza edizione dell Boat Days 2024 al Marina di Santa Marinella: L’impegno di Honda per la salvaguardia dell’ambiente prevede la riduzione delle emissioni di CO2 del 30% entro il 2020, ispirata alla strategia di lungo periodo “Road to Emission Zero”. Honda investe ...nauticareport