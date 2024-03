“Oh | si sono baciati” Ida Platano cede incredibilmente | caos a Uomini e Donne Il cavaliere fugge dallo studio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 marzo 2024), colpo di scena Ida. Da quando è finita la storia con Alessandro Vicinanza Ida è tornata protagonista nel dating show di Maria De Filippi. Va avanti il tira e molla con Mario anche se dal pubblico c’è chi fa notare: “Ida purtroppo sta sotto un treno per Mario! Dovrebbe aprire gli occhi e capire che non è adatto a lui perché lui a Brescia non ci andrà MAI a vivere. Lo ha capito tutta Italia, tranne lei”. Recentemente, però, ha fatto scalpore il comportamento di Ida nei confronti di Pierpaolo. In occasione del compleanno del campano, infatti, la tronista ha deciso di fargli una sopresa. Gli ha preparato una torta e fatto un regalo, confezionandolo in un palloncino gigante. Nella puntata di oggi è andata in onda l’esterna di Ida con Pierpaolo e quello che è successo ha mandato su tutte le furie Mario… Leggi ...