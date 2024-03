Oggi in libreria La voglia di sinistra di de Magistris | Idee per rinnovare la lotta politica prima della catastrofe

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 8 marzo 2024) Usciràin tutte le librerie “diperla” (Ponte alle Grazie, pagine 224 – 15,00 euro) di Luigi de. Il sistema globale a guida americana, si legge nella nota di presentazionecasa editrice che accompagna l’uscita del libro, “è in crisi, e mette a rischio la civiltà umana sul pianeta Terra, per come la conosciamo. È ormai evidente che ne potremo uscire soltanto con nuovi modelli politici, economici, sociali, ambientali: un compito che dovrebbe spettare alla. Ma quale? Non certo quella che si è fatta establishment e, tradendo una storia di nobili battaglie, ha contribuito al disastro degli ultimi trent’anni. C’è bisogno ...