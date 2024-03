Ofantina | al via lavori nella galleria ‘Malopasso’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti– Lungo la strada statale 7 “Appia”prenderà il via lunedì 11 marzo un intervento di manutenzione programmata – per un investimento complessivo di circa 3,8 milioni di euro – sugli impianti tecnologici dellasituata tra il km 317,700 ed il km 318,600 nel territorio comunale di Montella, in provincia di Avellino. Nel dettaglio, le principali lavorazioni consisterannorealizzazione di nuovi impianti tecnologici quali, tra gli altri, quello di illuminazione, di informazione all’utenza mediante pannelli a messaggio variabile e semaforico, di rilevazione degli incendi in, di videosorveglianza e di controllo del traffico; verrà realizzata, inoltre, una specifica attività di pulizia e verniciatura della calotta, rifacimento della ...