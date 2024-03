“Oddio il sangue | chiamate un medico!” Avanti un altro | attimi di panico durante l’ultima puntata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 marzo 2024) . È Paolo Bonolis a capire che c’è qualcosa che non va. Il padrone di casa chiama subito Luca Laurenti per capire costa sta succedendo e la storica spalla decide di prendere in mano la situazione e aiutare chi si è fatto male. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. A farsi male è uno dei personaggi storici del “meraviglioso minimondo” diun. >> “Mente, ora non ci sono più dubbi”. Uomini e Donne, prove schiaccianti contro Ida Platano: la redazione indaga Il Bonus, alias Daniel Nilsson,il suo ingresso nello studio si è ferito ad un piede e ha iniziato a perdere molto. Daniel infatti, appena è arrivato vicino a Paolo Bonolis è stato “assalito” per così dire, da diverse donne del pubblico che lo stavano aspettando. La gag preparata ha fatto chiaramente sorridere ...