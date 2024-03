“O così o è finita” Grande Fratello | Beatrice lancia l’ultimatum a Varrese | l’attore risponde con i fatti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nella puntata di ieri, 7 marzo, delLuzzi ha fatto una richiesta specifica a Massimiliano: luicon iha deciso di esporsi davanti a tutti, togliendo ogni dubbio sul suo reale pensiero. Nel corso della puntata di ieri, intanto, sono poi svolte le nuove nomination del, che però sono state del tutto differenti rispetto alle consuete modalità attraverso il sistema dei piramidali, essendoci il secondo posto in finale. >>“L’ultima volta che l’ho fatto…”., la confessione a luci rosse diLuzzi. Pubblico sotto choc: “Non è possibile dai” A finire in nomination per il secondo posto in ...