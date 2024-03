Nuovo studentato aperto nel 2026 | Dopo gli atleti | subito i ragazzi

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sì, certo, le Olimpiadisono la priorità, ma Coima Sgr e Fondazione Milano-Cortina guardano già al. Il Villaggio per gliche parteciperanno ai Giochi invernali, infatti,l’evento a Cinque Cerchi si trasformerà in unocon 1.700 posti letto e 1.100 stanze per giovani che hanno bisogno di una sistemazione a Milano. L’amministratore delegato di Coima Sgr, Manfredi Catella, dal tetto di uno dei sei palazzi in costruzione indica il prossimo obiettivo: "Minimizzare i tempi di conversione dal Villaggio olimpico alloed evitare sprechi". Già, ma come? "Il programma formale – spiega il manager – prevedeva che noi consegniassimo alle autorità olimpiche il Villaggio olimpico non arredato, loro provvedessero agli arredi e,i 15 ...

