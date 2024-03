Nuovo stadio Inter | il sindaco di Rozzano | «Ecco il punto sul progetto»

(Di venerdì 8 marzo 2024), ildi, Gianni Ferretti, ha rilasciato delle dichiarazioni sulnerazzurro Ospite a Tv Play, Gianni Ferretti,di, ha parlato così del possibiledell’. San Siro pronto ad essere abbandonato?le dichiarazioni. PAROLE – «Non ci sono novità, noi abbiamo approvato il PGT ad ottobre e da qualche giorno è efficace perché è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della regione Lombardia. Siamo fermi agli incontri fatti nel 2023 dove l’ha manifestatoesse per quell’area per la costruzione del. Ha ottenuto una ...

Napoli - Manfredi risponde a De Laurentiis : “Nuovo stadio? Via maestra è restyling Maradona”. “In primo luogo i tempi delle bonifiche sono più lunghi rispetto a quanto è stato detto. Proprio ieri abbiamo definito in maniera dettagliata il ... (sportface)

Il sindaco di Afragola : «La pista Afragola per il nuovo stadio è ancora possibile. De Laurentiis sta valutando». Si è ufficialmente aperta la questione stadio per il Napoli. Il presidente De Laurentiis si era detto disponibile al restauro del Maradona a patto di una ... (ilnapolista)

Lepore: “L’Europa non cambia i tempi del Dall’Ara, andremo allo stadio in tram. Lavori in via Riva Reno ad aprile: Il sindaco: "Il tram è una rivoluzione per Bologna perché permetterà a 100mila passeggeri al giorno di attraversare la città” ...bologna.repubblica

Sparnelli: "Al Thani può aiutare De Laurentiis. Lo stadio si farà a Bagnoli": Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in una intervista al Tgr Campania ha dichiarato: "Non rifarò l’impianto di Fuorigrotta, ma costruirò uno stadio Nuovo a Bagnoli". Di conseguenza sembra ...areanapoli

Legale De Laurentiis sullo stadio: "Restyling Maradona impossibile per due motivi": La candidatura del Maradona per Euro 2032 potrebbe riguardare anche il Nuovo impianto perché ci siamo con le tempistiche. L’idea è di concentrare lo stadio e il centro sportivo in un unico sito, ove ...tuttojuve