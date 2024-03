Nuove Acque organizza la seconda edizione della corsa tra gli acquedotti

(Di venerdì 8 marzo 2024) Arezzo, 8 marzo 2024 –ladell’Acqua”, l’evento podistico patrocinato dal CONI, Provincia di Arezzo e Comune di Arezzo. La gara, che si svolge su un percorso che alterna tratti pianeggianti e pendenze, si snoda attraverso alcuni impianti dell’dotto per finire con il traguardo alla sede dell’azienda in via Ernesto Rossi. Con la “dell’acqua 2024” prendono avvio le diverse iniziative che accompagnerannodurante il suo venticinquesimo anno di attività. L’obiettivo di questa iniziativa è infatti quello di far conoscere ai partecipanti il percorso dell’acqua nel capoluogo, partendo dal vecchio impianto di potabilizzazione di ...

